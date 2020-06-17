17 Июнь 2020 2020-06-17T10:42:14+03:00

В Ноябрьске больница, опоздавшая с диагнозом, выплатила 300 тысяч ущерба Фото: pixabay.com

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Ноябрьскую центральную городскую больницу обязали выплатить компенсацию морального вреда. Медики опоздали с диагностикой.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, в мае 2017 года в медучреждении женщина родила мальчика с патологиями, требовавшими надлежащей диагностики и лечения. Между тем, перед проведением оперативных вмешательств врачи не обследовали маленького пациента должным образом. Несвоевременно диагностировано и начато лечение гидроцефалии, что обусловило прогрессирование данного заболевания и поражение головного мозга.

В адрес больницы прокурор округа направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного некачественным оказанием медицинских услуг новорожденному. Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу малыша взыскано 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU