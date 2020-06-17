2020-06-17T10:05:42+03:00
Происшествия

Новоуренгоец нарвался на мошенников, покупая стройматериалы по объявлению

Мужчина лишился 94 тысяч рублей
Анна Полякова
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Новоуренгоец нарвался на мошенников, покупая стройматериалы по объявлению Фото: pixabay.comНовоуренгоец нарвался на мошенников, покупая стройматериалы по объявлению Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал горожанин. 15 июня он обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что желая приобрести строительные материалы в сети Интернет, попался на уловки аферистов и лишился значительной суммы денежных средств. Речь шла о 94 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки полицейские восстановили картину произошедшего. 12 июня мужчина нашел объявление о продаже строительных материалов, связавшись с предполагаемым продавцом, внес полную оплату, после чего «лжепродавец» перестал выходить на связь. До настоящего времени товар не доставлен, а денежные средства не возвращены.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, уточняет УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит не пользоваться услугами не проверенных сайтов и не переводить деньги неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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