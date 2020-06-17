17 Июнь 2020 2020-06-17T09:55:20+03:00

Экодружины будут работать в Тарко-Сале все лето Фото: puradm.ru

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Таркосалинские волонтеры проекта «Будущее Арктики» вышли на очистку территории возле старого городского стадиона. Усилиями десяти активистов удалось собрать 12 мешков бытового мусора и подготовить к отгрузке 5 кубов строительного мусора, который в будущую субботу вывезут грузовыми машинами.

По словам добровольцев, экологическая акция проходит на территории района уже не первый год, и, к сожалению, мусора меньше не становится. Основных проблем, по мнению волонтеров, две – это вывоз городских снежных масс и нежелание платить деньги за вывоз строительного мусора отдельных горожан.

Уборка города в зимний период и складирование снега за городскую черту неизбежно ведет к появлению бытового мусора, захваченного вместе со снегом, а присутствие строительного мусора во впечатляющих объемах наводит на мысли, что нерадивые горожане и дачники могут таким образом утилизировать «отходы» строительных и ремонтных работ.

Напомним, экодружины будут работать все выходные до наступления августа. Волонтеры проекта «Будущее Арктики» планируют убрать мусор возле старого городского стадиона, тубдиспансера и в прибрежных зонах. Присоединиться к движению может любой неравнодушный таркосалинец.

ИСТОЧНИК KP.RU