«Сотрудник банка» украл у надымчанина 250 тысяч рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:02:17+03:00

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В Надымском районе расследуют уголовное дело о краже денег с банковского счета в крупном размере. В полицию с заявлением обратился 39-летний житель поселка. Он сообщил, что 250 тысяч рублей у него похитили неизвестные, назвавшие себя сотрудниками банка.

Звонивший надымчанину пояснил, что со счетов его банковских карт осуществляются подозрительные переводы. Для предотвращения мошеннических операций неизвестный попросил предоставить паспортные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, которые поступят в смс – сообщениях на телефон. Не сомневающийся в правильности своих действий, мужчина тут же сообщил злоумышленнику всю секретную информацию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция предупреждает граждан: при поступлении звонков от неизвестных лиц не доверять им реквизиты личных банковских карт, также информацию о имеющихся на счетах денежных средств. В ситуации, требующей немедленного принятия решений, нужно самим звонить специалистам банка на телефон горячей линии, либо обращаться в ближайшее отделение банка лично.

ИСТОЧНИК KP.RU