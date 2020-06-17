2020-06-17T08:51:45+03:00
Экономика

Замгубернатора Ямала осмотрел стройплощадки Нового Уренгоя

Строители в условиях пандемии чувствуют себя нормально
Анна Полякова
Поделиться:
Замгубернатора Ямала осмотрел стройплощадки Нового Уренгоя Фото: yanao.ruЗамгубернатора Ямала осмотрел стройплощадки Нового Уренгоя Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На строительных площадках Нового Уренгоя и Коротчаево побывал курирующий сферу заместитель губернатора Андрей Воронов в сопровождении главы города Ивана Костогриза.

Как ранее сообщалось, в Новом Уренгое по поручению губернатора Дмитрия Артюхова будет построен инфекционный госпиталь на 200 коек. Сдать объект необходимо к 1 октября. Участок расположен в южной части Нового Уренгоя, недалеко от городской больницы. Работы уже начались.

Продолжаются работы на озере Молодежное. Здесь предусмотрено поэтапное благоустройство, в результате появятся различные зоны отдыха, парковка, фонтанные группы, а также обустройство береговой линии и восстановление притока водоема.

Замгубернатора посетил стройку жилого девятиэтажного дома на 320 квартир в мкр. Дорожников, который будет закончен к осени. Большая часть квартир предназначена для жителей ветхого и аварийного фонда, которые переедут сюда по программе переселения.

В городе возводятся три детских сада (еще два – в районе Коротчаево).Заместитель главы региона побывал на всех площадках, отметив высокую степень готовности садов. Срок их сдачи – до конца года.

Андрей Воронов пообщался с подрядчиками, которые возводят детскую поликлинику с женской консультацией в мкр. Восточный. Открыть двери первым посетителям новое медучреждение должно в 2022 году. За рабочий день врачи смогут принять сразу 1000 детей. Женская консультация проектировалась с расчетом на 300 посещений в день.

Андрей Воронов побывал также в Коротчаево, где возводятся жилые дома под переселение, два детских сада, ледовый корт, бассейн.

- Будем надеяться, что строительный сезон 2020 сорван не будет. Строится очень много объектов, – сказал замгубернатора.

Новоуренгойские строители в условиях распространения коронавирусной инфекции чувствуют себя нормально, заболеваний персонала не допущено, подчеркнул Андрей Воронов, комментируя итоги объезда городских объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале скончались три человека с COVID-19
В Тарко-Сале дезинфицируют общественные места
В Ноябрьске больница, опоздавшая с диагнозом, выплатила 300 тысяч ущерба
Новоуренгоец нарвался на мошенников, покупая стройматериалы по объявлению
Экодружины будут работать в Тарко-Сале все лето
«Сотрудник банка» украл у надымчанина 250 тысяч рублей
Замгубернатора Ямала осмотрел стройплощадки Нового Уренгоя
В Надыме судят организатора игорного клуба
На Ямале для наблюдателей за голосованием проводят онлайн-обучение
В Ноябрьске пешеход попал под колеса автомобиля на светофоре
Погода на Ямале 17 июня: температура воздуха поднимется до +16 градусов
Салехардцы приняли участие в конкурсах ко Дню России
Мошенники оформили на жительницу Салехарда кредит
Ямальский мультик про коронавирус покажут в Китае
Салехардцы предложили 12 идей для расположения новой аллеи в городе
На Ямале судят вахтовика, укравшего в самолете спасательный жилет
На Ямале строят два инфекционных центра для лечения COVID-19
Надымчанин, проходя мимо гаража, украл телефон, лежавший на виду
В Новом Уренгое скончалась пенсионерка с COVID-19
Таркосалинский борец пробежал 43 км для разнообразия
В Лабытнанги женщина отдала 220 тысяч рублей мошенникам
В Салехарде волонтёры рассказывают горожанам о поправках в Конституцию РФ
На реке Обь началась летняя путина
В Салехарде на улице Павлова начался масштабный ремонт дворов