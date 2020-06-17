Замгубернатора Ямала осмотрел стройплощадки Нового Уренгоя

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:51:45+03:00

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На строительных площадках Нового Уренгоя и Коротчаево побывал курирующий сферу заместитель губернатора Андрей Воронов в сопровождении главы города Ивана Костогриза.

Как ранее сообщалось, в Новом Уренгое по поручению губернатора Дмитрия Артюхова будет построен инфекционный госпиталь на 200 коек. Сдать объект необходимо к 1 октября. Участок расположен в южной части Нового Уренгоя, недалеко от городской больницы. Работы уже начались.

Продолжаются работы на озере Молодежное. Здесь предусмотрено поэтапное благоустройство, в результате появятся различные зоны отдыха, парковка, фонтанные группы, а также обустройство береговой линии и восстановление притока водоема.

Замгубернатора посетил стройку жилого девятиэтажного дома на 320 квартир в мкр. Дорожников, который будет закончен к осени. Большая часть квартир предназначена для жителей ветхого и аварийного фонда, которые переедут сюда по программе переселения.

В городе возводятся три детских сада (еще два – в районе Коротчаево).Заместитель главы региона побывал на всех площадках, отметив высокую степень готовности садов. Срок их сдачи – до конца года.

Андрей Воронов пообщался с подрядчиками, которые возводят детскую поликлинику с женской консультацией в мкр. Восточный. Открыть двери первым посетителям новое медучреждение должно в 2022 году. За рабочий день врачи смогут принять сразу 1000 детей. Женская консультация проектировалась с расчетом на 300 посещений в день.

Андрей Воронов побывал также в Коротчаево, где возводятся жилые дома под переселение, два детских сада, ледовый корт, бассейн.

- Будем надеяться, что строительный сезон 2020 сорван не будет. Строится очень много объектов, – сказал замгубернатора.

Новоуренгойские строители в условиях распространения коронавирусной инфекции чувствуют себя нормально, заболеваний персонала не допущено, подчеркнул Андрей Воронов, комментируя итоги объезда городских объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU