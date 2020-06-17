2020-06-17T08:29:50+03:00
Происшествия

В Надыме судят организатора игорного клуба

Это не первый случай, когда мужчина попадает в поле зрения полиции
Анна Полякова
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В Надыме судят организатора игорного клуба Фото: pixabay.comВ Надыме судят организатора игорного клуба Фото: pixabay.com
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В Надыме ждет суда местный житель, обвиняемый в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. В ноябре 2018 года мужчина приобрел и установил в арендованном помещении 24 компьютера и другое необходимое оборудование. Подобрав персонал, он открыл игорный клуб, который действовал до января 2019 года, когда его обнаружили полицейские.

При этом мужчина достоверно знал, что Надым не входит в установленный федеральным законодательством перечень зон, где разрешены азартные игры.

После закрытия клуба, уже в марте 2019 года мужчина вновь приобрел оборудование, установив его по прежнему месту в арендованном помещении торгового комплекса, продолжил незаконный бизнес. В июле 2019 года незаконную деятельность обвиняемого вновь пресекли сотрудники полиции.

Как выяснилось, это не первый случай, когда мужчина попадает в поле зрения полиции за проведение азартных игр. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2016 году мировым судьей в отношении мужчины был вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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