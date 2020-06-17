2020-06-17T07:51:13+03:00
Общество

На Ямале для наблюдателей за голосованием проводят онлайн-обучение

Им рассказывают об их обязанностях и полномочиях
Анна Полякова
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На Ямале для наблюдателей за голосованием проводят онлайн-обучение Фото: vk.com Избирком ЯНАОНа Ямале для наблюдателей за голосованием проводят онлайн-обучение Фото: vk.com Избирком ЯНАО
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Избирательная комиссия автономного округа и волонтеры-медики Ямала провели обучение для добровольцев, которые будут оказывать помощь участникам голосования и членам комиссий при проведении общероссийского голосования.

На Ямале за ходом голосования по поправкам в Конституцию будут наблюдать больше двух тысяч человек — именно столько заявок поступило в избирком.

Обучение для них прошло в дистанционном режиме. Им рассказывают об их обязанностях и полномочиях. Без подготовки ни одного наблюдателя на избирательный участок не пустят, сообщает избирком ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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