На Ямале для наблюдателей за голосованием проводят онлайн-обучение
Им рассказывают об их обязанностях и полномочиях
На Ямале для наблюдателей за голосованием проводят онлайн-обучение Фото: vk.com Избирком ЯНАО
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Избирательная комиссия автономного округа и волонтеры-медики Ямала провели обучение для добровольцев, которые будут оказывать помощь участникам голосования и членам комиссий при проведении общероссийского голосования.
На Ямале за ходом голосования по поправкам в Конституцию будут наблюдать больше двух тысяч человек — именно столько заявок поступило в избирком.
Обучение для них прошло в дистанционном режиме. Им рассказывают об их обязанностях и полномочиях. Без подготовки ни одного наблюдателя на избирательный участок не пустят, сообщает избирком ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU