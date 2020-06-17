В Ноябрьске пешеход попал под колеса автомобиля на светофоре

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:58:25+03:00

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В Ноябрьске вечером 16 июня автомобиль сбил пешехода на светофоре. Авария произошла в 22:00 на перекрестке ул. Советская – ул. Энтузиастов. Водитель автомобиля «ГАЗ 3110», поворачивая налево, не пропустил пешехода и допустил на него наезд. Мужчина переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил травмы.

По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 2310 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 208 травмированы, в среди которых 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU