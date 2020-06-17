17 Июнь 2020 2020-06-17T05:20:18+03:00

Погода на Ямале 17 июня: температура воздуха поднимется до +16 градусов Фото: pixabay.com

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В среду, 17 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер западный 10 м/с.

В Ноябрьске + 7 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 6 м/с.

В Новом Уренгое +10 градусов, пасмурно, день пройдет без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме +10 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 3 м/с.

В Губкинском +16 градусов, пасмурно, ближе к ночи - дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +9 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 4 м/с.

В Муравленко +8 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня. Ветер северный 5 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU