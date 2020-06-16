2020-06-16T16:08:19+03:00
Общество

Салехардцы приняли участие в конкурсах ко Дню России

Победители получат призы
Анна Полякова
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Салехардцы приняли участие в конкурсах ко Дню России Фото: salekhard.orgСалехардцы приняли участие в конкурсах ко Дню России Фото: salekhard.org
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Накануне Дня России в официальных аккаунтах администрации Салехарда были объявлены конкурсы для горожан. Нужно было либо украсить своё окно в честь праздника, либо поделиться рецептом вкусного ужина.

Как сообщили в администрации города, победителем в конкурсе на лучший праздничный рецепт становится Наталья Суворова @nataleksuvorova. Жительница Салехарда 12 июня решила приготовить раков. На фото они выглядели весьма аппетитно. Наталья становится обладателем целого набора подарков, в который входит толстовка, кружка, мягкая игрушка и много других полезных вещей.

Выбирать самое праздничное окно Салехарда предлагается самим горожанам. С 17 июня стартует второй этап голосования в конкурсе. В официальной группе администрации Салехарда в социальной сети ВКонтакте в течение недели горожане смогут отдать свой голос за понравившееся украшение. Тройка лидеров по голосам получит подарочные наборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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