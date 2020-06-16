Мошенники оформили на жительницу Салехарда кредит

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:49:52+03:00

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В Салехарде ищут мошенников, обманувших горожанку. 15 июня 65-летняя горожанка обратилась в полицию, узнав, что на нее без ее согласия в феврале 2020 оформлен кредит.

Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что на ее имя оформлен кредит на приобретение мехового изделия стоимостью 55 тысяч рублей. По данному кредитному обязательству имеются просрочки по платежам, которые необходимо оплатить.

Женщина обратилась в представительство банка, где ознакомилась с кредитным договором на ее имя, в нем содержатся персональные данные потерпевшей, а также установлена процентная ставка по кредиту на покупку мехового изделия. Общая сумма задолженности составляет более 70 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит не сообщать и не передавать свои персональные данные незнакомым и малознакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU