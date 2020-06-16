Салехардцы предложили 12 идей для расположения новой аллеи в городе

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:21:35+03:00

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Жители Салехарда предложили свои идеи мест расположения новой аллеи, посвящённой известным жителям города. Ваарианты принимались в официальной группе администрации Салехарда в соцсети «ВКонтакте» и на информационном портале «Живём на Севере».

За неделю было предложено 12 таких мест. Среди них территория напротив 4 школы и детского сада «Светлячок», где сейчас стоят одноэтажные дома (бараки). Горожане считают, что их можно снести и сделать аллею. В центре города просто необходимо такое место для прогулок.

На стеле «66 параллель» также предложили убрать тальник, который портит символ города на Полярном круге. Выделить 66 мест под деревья, желательно хвойных, например кедры, которые живут 500-1000 лет.

Все поступившие предложения будут внимательно рассмотрены и оценены специалистами управления транспорта и городского хозяйства администрации города Салехарда. Три наиболее удачные идеи будут выставлены на голосование жителям города. Выбор пройдёт одновременно на двух платформах: официальном аккаунте администрации Салехарда в «ВКонтакте» и информационном портале «Живём на Севере».

ИСТОЧНИК KP.RU