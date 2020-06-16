16 Июнь 2020 2020-06-16T13:51:00+03:00

На Ямале судят вахтовика, укравшего в самолете спасательный жилет Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

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На Ямале в суд направлено уголовное дело о краже спасательного жилета из самолета. На скамье подсудимых оказался вахтовик, который в середине марта на борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Нового Уренгоя в Салехард, лишил другого пассажира надежды на спасение.

При послеполетном осмотре салона бортпроводники прибывшего рейса обнаружили отсутствие одного спасательного жилета стоимостью 12 тысяч рублей. Транспортные полицейские незамедлительно организовали встречный досмотр всех прибывших пассажиров. В результате похищенный жилет был обнаружен в сумке 42-летнего уроженца Приморского края.

Установлено, что мужчина, ранее судимый за кражу, отправляясь на очередную вахту, во время полета прихватил спасательный жилет, находившийся под его сиденьем. Жилет он хотел его подарить. Похищенное имущество было изъято и возвращено авиакомпании, а в соотношении пассажира возбуждено уголовное дело. Его судьбу решит суд, куда уже направлено уголовное дело для принятия решения, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU