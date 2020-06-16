Надымчанин, проходя мимо гаража, украл телефон, лежавший на виду

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:27:47+03:00

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Надымские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона, случившуюся вечером 9 июня. О преступлении сообщил 63-летний мужчина. Она рассказал, что по просьбе хозяйки гаража занимался уборкой в помещении. В какой-то момент телефон стоимостью 10 тысяч рублей, принадлежавший женщине, исчез. Сумму ущерба оценили в

Подозреваемым оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Он проходил мимо гаража и увидел, что на холодильнике, стоящем возле входа, лежит мобильный телефон. Воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, рецидивист похитил телефон хозяйки гаража и скрылся.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». С мужчины взяли обязательство о явке, похищенное изъято.

Он может отделаться штрафом до 200 (двухсот) тысяч рублей или лишиться свободы на срок до 5 (пяти) лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU