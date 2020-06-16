В Новом Уренгое скончалась пенсионерка с COVID-19

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:39:16+03:00

Это уже 18-я жертва коронавируса на Ямале

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Число погибших пациентов с подтвержденным коронавирусом на Ямале 16 июня достигло 18 человек. В больнице Нового Уренгоя скончалась пенсионерка с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщила замгубернатора, глава оперштаба Татьяна Бучкова.

Она сообщила, что 61-летнюю женщину госпитализировали 6 июня. В стационаре у пациентки подтвердилась двусторонняя внебольничная пневмония, которая осложнялась дыхательной недостаточностью. На шестой день болезни состояние пациентки ухудшилось, и, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.

Накануне, напомним, в Ноябрьске умерла Женщина в возрасте 71 года с подтверждённым диагнозом коронавирус. Почти неделю она провела на поддержке аппаратов ИВЛ. Усугубило течение пневмонии наличие у пациентки хронических заболеваний бронхов и артериальной гипертонии. Врачи оказывали ей всю необходимую помощь, но организм не справился.

За весь период в ЯНАО подтверждено 3505 случаев COVID-19, за сутки - 93. Выздоровели от коронавируса 1559 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU