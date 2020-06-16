Таркосалинский борец пробежал 43 км для разнообразия

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:38:35+03:00

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Таркосалинский спортсмен Никита Ребро пробежал от райцентра до Сывдармы – всего 43 километра. Преодолеть запланированную дистанцию ему помогли характер и сила воли.

Таким способом титулованный борец решил разнообразить свои ежедневные тренировки, сообщили в администрации Пуровского района. В апреле и мае в период самоизоляции, вызванной коронавирусной инфекцией, он не сидел на месте: активно развозил продуктовые наборы нуждающимся, а также организовал региональный онлайн-турнир по берпи.

В марафонской пробежке также приняли участие пуровчане Дмитрий Шиленко и Инна Перепечкина.

Как признались сами спортсмены, первые 20 километров преодолели на одном дыхании, после стало тяжелее. В итоге товарищи Никиты после 30 километров сошли с дистанции.

Никита Ребро - неоднократный чемпион мира, Европы и России по вольной и греко-римской борьбе. Он возглавляет окружную федерацию спорта глухих и работает спортсменом-инструктором ямальского центра адаптивного спорта. Таркосалинский спортсмен дважды занесен в Книгу рекордов России, мечтает сразиться за титул олимпийского чемпиона.

ИСТОЧНИК KP.RU