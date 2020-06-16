В Лабытнанги женщина отдала 220 тысяч рублей мошенникам

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:04:02+03:00

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело по факту мошенничества. 40-летняя горожанка обратилась 15 июня в полицию с заявлением и рассказам, как попалась на уловку афериста.

Выяснилось, что она увидела на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже частного дома в Краснодарском крае. Горожанка позвонила по указанному номеру. Продавец убедил ее произвести 220 тыс. рублей в качестве предоплаты за товар.

После этого абонентский номер, по которому она связывалась с продавцом, оказался выключенным. Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к совершению противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан тщательно проверять объявление, продавца, товар перед покупкой и не поддаваться на искушение купить дешево то, что стоит дорого и не переводить деньги на неизвестные счета, неизвестным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU