В Лабытнанги женщина отдала 220 тысяч рублей мошенникам
В Лабытнанги возбудили уголовное дело по факту мошенничества. 40-летняя горожанка обратилась 15 июня в полицию с заявлением и рассказам, как попалась на уловку афериста.
Выяснилось, что она увидела на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже частного дома в Краснодарском крае. Горожанка позвонила по указанному номеру. Продавец убедил ее произвести 220 тыс. рублей в качестве предоплаты за товар.
После этого абонентский номер, по которому она связывалась с продавцом, оказался выключенным. Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к совершению противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция призывает граждан тщательно проверять объявление, продавца, товар перед покупкой и не поддаваться на искушение купить дешево то, что стоит дорого и не переводить деньги на неизвестные счета, неизвестным людям.
ИСТОЧНИК KP.RU