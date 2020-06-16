16 Июнь 2020 2020-06-16T10:48:11+03:00

В Салехарде волонтёры рассказывают горожанам о поправках в Конституцию РФ Фото: salekhard.org

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Стартовала всероссийская акция «Волонтёры Конституции». С 15 июня по 1 июля добровольцы будут информировать жителей о поправках в Конституцию РФ.

В Салехарде волонтёры будут стоять на трёх точках – это магазины «Кристалл» на улицах Матросова и Чапаева и на площади Ленина. Они расскажут о поправках, которые вносятся в основной закон.

- Также они рассказывают, на каком участке им нужно проголосовать, либо это можно сделать дома или онлайн, что делать, если в период голосования их не будет в городе, - говорит муниципальный координатор ВОД «Волонтёры Победы» Валерия Тикутьева.

Избиркомы готовы прийти к каждому, кто изъявит желание проголосовать дома. Заявления о голосовании на дому участковые комиссии начнут принимать 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU