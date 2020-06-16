На реке Обь началась летняя путина

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:38:10+03:00

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На магистрали реки Обь официально открылась летняя путина. Напомним, по правилам рыболовства, с 20 мая запрет на промышленный вылов рыбы действовал от мыса Ангальский (г. Салехард) по всей магистрали реки Обь в границах Приуральского, Надымского и Ямальского районов.

«С сегодняшнего дня летний промысел начался для Салемальского рыбозавода, Аксарковского рыбопромыслового предприятия, Горнокнязевской общины, рыболовецкой артели «Орион», совхоза «Байдарацкий» и других предприятий, имеющих на магистрали рыболовные участки. А их насчитывается около тридцати», - рассказал Сергей Гулялов, начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО.

Предприятиям можно добывать все разрешенные виды рыб в пределах выделенных им квот. Около половины годового улова в округе – до 5 тыс. тонн приходится именно на летнюю путину. С начала года на Ямале добыто уже более 1800 тонн рыбы.

В летний сезон три ямальских предприятия спустят на воду обновленные плашкоуты – несамоходные изотермические суда, на которых осуществляется первичная обработка рыбы.

В прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие АПК» было модернизировано четырнадцать единиц флота: десять – для Горковского рыбозавода в Шурышкарском районе, и по два плашкоута для Аксарковского рыбопромыслового предприятия и ООО «Тазагрорыбпром».

В этом году модернизация флота продолжится, в плане – ремонт четырнадцати единиц промысловой техники и покупка трех новых судов.

ИСТОЧНИК KP.RU