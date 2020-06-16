2020-06-16T09:30:26+03:00
Общество

В Салехарде на улице Павлова начался масштабный ремонт дворов

Активисты микрорайона стали инициаторами благоустройства
Анна Полякова
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В Салехарде на улице Павлова начался масштабный ремонт дворов Фото: salekhard.orgВ Салехарде на улице Павлова начался масштабный ремонт дворов Фото: salekhard.org
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В Салехарде в рамках программы «Комфортная городская среда» начался ремонт междворовых проездов и благоустройство дворовых территорий. Работы стартовали на улице Павлова ведётся.

Как отметила депутат гордумы Лариса Цупикова, в микрорайоне Павлова очень активная инициативная группа местных жителей. Они обратились с просьбой отремонтировать заезды и дворы зимой текущего года.

Накануне глава окружной столицы Алексей Титовский в рамках рабочего объезда города побывал на месте проведения работ.

- Микрорайон большой, но практически нет детских площадок. Окружное правительство передало в собственность муниципалитета участок земли, чтобы мы могли организовать место досуга для ребятишек, – поделилась Лариса Цупикова.

На участке планируется организовать комплекс, в который будут включены игровые и спортивные площадки, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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