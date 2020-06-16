В Лабытнанги возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:48:08+03:00

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой обмана стала 64-летняя женщина. Неизвестный лишил ее 1 млн. 300 тыс. рублей.

Выяснилось, что с мая по июнь 2020 года каким-то образом неизвестный завоевал доверие пенсионерки, общаясь через сеть Интернет. Под предлогом получения дивидендов от вклада в брокерскую компанию с использованием мобильного телефона, а также программы мессенджеры «WhatsApp», «Viber» похитил у местной жительницы деньги. Женщина сама перевела их на указанные мошенниками банковские карты, мечтая о прибыли.

Правоохранители устанавливают личность причастного к совершению данного преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращается с просьбой быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU