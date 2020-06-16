2020-06-16T08:33:41+03:00
Общество

Более двухсот ямальцев получат награды за неоценимый вклад в развитие региона

Законодательное Собрание ЯНАО готовится к очередному заседанию
Анна Полякова
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Более двухсот ямальцев получат награды за неоценимый вклад в развитие региона Фото: zsyanao.ruБолее двухсот ямальцев получат награды за неоценимый вклад в развитие региона Фото: zsyanao.ru
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Совет Законодательного Собрания ЯНАО рассмотрел список кандидатов, представленных к наградам Заксобрания ЯНАО. Всего парламентарии планируют отметить более двухсот жителей Ямала, внесших неоценимый вклад в развитие региона.

Обсуждение прошло в рамках подготовки к 53 заседанию окружного парламента, которое пройдет 26 июня. Тогда же был утвержден проект повестки. Депутаты планируют рассмотреть около трех десятков вопросов.

Среди них внесение изменений в законы «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе», «О налоге на имущество организаций». Также в проекте повестки внесение изменений в региональный Закон «Об административных правонарушениях» и в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере государственной гражданской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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