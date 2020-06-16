Стену дома единственного фронтовика в Лабытнанги украсит граффити

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:00:31+03:00

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В Лабытнанги в Год памяти и славы фасад дома, где живёт единственный фронтовик Великой Отечественной войны Иван Путилин, будет преображён в стиле граффити.

Реализация проекта инициативного бюджетирования «Street Art ко Дню Победы» началась. Авторы проекта в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы решили украсить стену дома, изобразив героев или победоносные события Великой Отечественной войны.

После многочисленных обсуждений принято решение: поместить картину на фасаде дома по адресу ул. Гагарина, д. 40. Именно здесь живёт человек-легенда, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ямала и Лабытнанги Иван Путилин.

Подарком Ивану Александровичу на юбилейный День Победы станет граффити с его портретом и жизнеутверждающей надписью из фильма «В бой идут одни старики»: «Будем жить!», сообщает администрация Лабытнанги.

Как ранее писала "Комсомольская правда - Ямал", 21 февраля в Лабытнанги состоялся парад в честь легендарного горожанина. Возле дома, где живёт ветеран, парадным маршем прошли кадеты, юнармейцы, сотрудники полиции. Для Ивана Александровича в исполнении преподавателей ДШИ прозвучала проникновенная песня «День Победы».

Фото: yanao.ru

ИСТОЧНИК KP.RU