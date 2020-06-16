2020-06-16T07:49:07+03:00
Общество

На Ямале ждут усиления ветра

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на 16 июня
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале ждут усиления ветра Фото: из открытых источниковНа Ямале ждут усиления ветра Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 16 июня 2020 года ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра. Он будет дуть со скоростью 8-13 м/с, его порывы будут достигать 18 м/с.

Температура воздуха днем ожидается +12…+17 C, местами до +22 С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реке Обь началась летняя путина
В Салехарде на улице Павлова начался масштабный ремонт дворов
В Лабытнанги возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве
Более двухсот ямальцев получат награды за неоценимый вклад в развитие региона
Стену дома единственного фронтовика в Лабытнанги украсит граффити
На Ямале ждут усиления ветра
Ямал проведет фестиваль «Мы за мир во всём мире!» в онлайн-формате
Погода на Ямале 16 июня: дождливый день
10 тысяч ямальских выпускников получили аттестаты
Губкинские полицейские поймали мошенника, орудовавшего в соцсети
В Ноябрьске ждет суда мужчина, застреливший приятеля в гараже
В Уренгое угонщику моторной лодки дали срок
В Ханымее спасли пьяную женщину, забравшуюся на вышку связи
Гранты губернатора Ямала получат победители Всероссийской олимпиады школьников
Салехардцы выбирают дизайн единой карты школьника
Все средства защиты для голосования по поправкам в Конституцию РФ закуплены
В дежурные группы детсадов Салехарда принимают по 12 воспитанников
На дорогах Ямала за выходные задержали 29 пьяных водителей
На Ямале скончался семнадцатый пациент с коронавирусом
Дело о гибели ребенка на заброшенном заводе в Надыме будет пересмотрено
В Куноватском заповеднике поселили шесть стерхов
Формат голосования 1 июля из-за эпидобстановки на Ямале изменится