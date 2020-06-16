На Ямале ждут усиления ветра

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:49:07+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 16 июня 2020 года ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра. Он будет дуть со скоростью 8-13 м/с, его порывы будут достигать 18 м/с.

Температура воздуха днем ожидается +12…+17 C, местами до +22 С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU