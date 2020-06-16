2020-06-16T06:29:21+03:00
Общество

Ямал проведет фестиваль «Мы за мир во всём мире!» в онлайн-формате

Встречу молодежи в новом режиме назначили на 22 августа
Анна Полякова
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Ямал проведет фестиваль «Мы за мир во всём мире!» в онлайн-формате Фото: yanao.ruЯмал проведет фестиваль «Мы за мир во всём мире!» в онлайн-формате Фото: yanao.ru
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Из-за угрозы распространением новой коронавирусной инфекции Международный форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всём мире!» пройдет в новом формате.

В этом году участникам фестивалей всех лет (2009-2019) предложено собраться в режиме онлайн 22 августа в День Государственного флага России в 12.00 по московскому времени. К такому решению пришли Организаторы мероприятия – департаментом внешних связей и департаментом молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа.

Угроза здоровью участников и прекращение международного авиасообщения во многих странах помешали планам собрать социально активную молодёжь со всего мира в одном месте. По уже сложившейся традиции Международный форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всём мире!» должен был состояться в конце августа в городе Китен (Болгария).

Традиционный формат форума-фестиваля будет возможен в 2021 году. О программе, гостях и экспертах онлайн-конференции будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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