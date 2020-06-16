2020-06-16T05:11:16+03:00
Общество

Погода на Ямале 16 июня: дождливый день

Температура воздуха +9 ... +18 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 16 июня: дождливый день Фото: pixabay.comПогода на Ямале 16 июня: дождливый день Фото: pixabay.com
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Во вторник, 16 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, малооблачно, дождь начнется ближе к ночи, ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске + 18 градусов, пасмурно, дождь, вечером - гроза, ветер юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно, до обеда будет идти дождь, ветер северо-западный 7 м/с.

В Надыме +12 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 3 м/с.

В Губкинском +16 градусов, пасмурно, дождь, ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко +17 градусов, пасмурно, дождь. Ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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