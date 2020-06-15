2020-06-15T18:06:55+03:00
Общество

10 тысяч ямальских выпускников получили аттестаты

В этом году больше всего медалистов оказалось в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме и Салехарде
Анна Полякова
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10 тысяч ямальских выпускников получили аттестаты Фото: yanao.ru10 тысяч ямальских выпускников получили аттестаты Фото: yanao.ru
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Во всех муниципалитетах ЯНАО сегодня, 15 июня, единый день вручения аттестатов. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе документы об окончании школы вручаются не в обычном формате. Ребята приходят получать аттестаты индивидуально или малыми группами. Между тем, каждое учебное заведение постаралось создать для своих учеников праздничную обстановку.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Документ получили почти 10 тысяч ребят, из которых 6,5 тысячи окончили 9-е классы, 3,3 тысячи – выпускники 11-х классов. Вместе с аттестатом 300 выпускников 11-х классов, имеющие пятерки по всем предметам, получили медали «За особые успехи в учении». В этом году больше всего медалистов оказалось в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме и Салехарде.

В правительстве ЯНАО напомнили, что по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова, ямальские школьники, отличившиеся в учебе, получают денежные премии. Так, все медалисты получат премию в размере 15 тысяч рублей, а выпускники, набравшие сто баллов на ЕГЭ - 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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