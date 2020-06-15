Губкинские полицейские поймали мошенника, орудовавшего в соцсети

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Губкинские полицейские установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался житель Ростовской области, 1997 года рождения.

14 марта в дежурную часть обратился местный житель с заявлением. Он рассказал, как его облапошил аферист, и попросил привлечь его к ответственности. Оказалось, что 13 марта во время переписки в социальной сети неизвестный ввел в заблуждение горожанина и получил от него предоплату на сумму 8 тысяч рублей в качестве оплаты заказанных запчастей. Оплаченный товар мужчина не получил.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». С него взяли подписку о невыезде, материальный ущерб потерпевшему возвращен в полном объеме, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU