В Ноябрьске ждет суда мужчина, застреливший приятеля в гараже

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:45:59+03:00

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В Ноябрьске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве. Ночью 16 мая в гараже-мастерской двое приятелей распивали спиртное. Под утро они поссорились. В ходе конфликта 39-летний мужчина выстрелил из ружья в хозяина гаража. Пуля попала в грудную клетку. Раненый скончался на месте происшествия.

Следствию удалось в сжатые сроки собрать доказательства вины мужчины. Это позволило получить неоспоримые объективные доказательства причастности и виновности стрелявшего в совершенном им убийстве, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину и дал признательные показания. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU