2020-06-15T14:35:21+03:00
Происшествия

В Уренгое угонщику моторной лодки дали срок

Мужчина был пьян, когда пошел на преступление
Анна Полякова
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В Уренгое угонщику моторной лодки дали срокВ Уренгое угонщику моторной лодки дали срокФото: Ольга Крыльцова
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Пуровский районный суд признал жителя поселка Уренгой виновным в угоне моторной лодкой. Само преступление ранее не судимый 41-летний мужчина совершил в июле 2019 года. Тогда в полицию обратился владелец судна, заявив об ущербе на сумму более 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что похититель в состоянии алкогольного опьянения заметил на лодочной стоянке чужую моторную лодку. Воспользовавшись отсутствием владельца, он запустил двигатель, и ушел на ней на расстояние около 40 километров по реке.

Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В результате районный суд признал уренгойца виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, с возложением определенных обязанностей и ограничений, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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