В Ханымее спасли пьяную женщину, забравшуюся на вышку связи
В Ханымее Пуровского района в воскресенье, 14 июня, пришлось проводить спасательную операцию, чтобы спустить пьяную женщину с вышки связи. Инцидент произошел около 23.00.
О происшествии сообщили очевидцы. Женщина поднялась на 25 метров - на высоту восьмиэтажного дома. Как пояснили в администрации Ханымея, нетрезвая дама перебралась через высокое ограждение вышки, взобралась по лестнице и кричала прохожим, что ей нужно добраться до самой высоты, чтобы встретиться с сыном.
На место оперативно прибыли руководство администрации поселка, оперативные службы и казаки. После разговора с ней ее удалось спустить на землю и передать полиции и медикам.
Выяснилось, что женщина возвращалась домой с вахты. По ее словам, в Ханымее она находилась для того, чтобы встретиться с сыном на высоте вышки. Она не пострадала, с ней всё в порядке, позже она отправится в свой родной город, заверили в администрации муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU