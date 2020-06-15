В Ханымее спасли пьяную женщину, забравшуюся на вышку связи

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:49:20+03:00

Она кричала, что на высоте собирается встретиться с сыном [видео]

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В Ханымее Пуровского района в воскресенье, 14 июня, пришлось проводить спасательную операцию, чтобы спустить пьяную женщину с вышки связи. Инцидент произошел около 23.00.

О происшествии сообщили очевидцы. Женщина поднялась на 25 метров - на высоту восьмиэтажного дома. Как пояснили в администрации Ханымея, нетрезвая дама перебралась через высокое ограждение вышки, взобралась по лестнице и кричала прохожим, что ей нужно добраться до самой высоты, чтобы встретиться с сыном.

На место оперативно прибыли руководство администрации поселка, оперативные службы и казаки. После разговора с ней ее удалось спустить на землю и передать полиции и медикам.

Выяснилось, что женщина возвращалась домой с вахты. По ее словам, в Ханымее она находилась для того, чтобы встретиться с сыном на высоте вышки. Она не пострадала, с ней всё в порядке, позже она отправится в свой родной город, заверили в администрации муниципалитета.

hanimey_official В Ханымее спасли женщину

ИСТОЧНИК KP.RU