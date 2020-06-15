2020-06-15T13:48:20+03:00
Общество

Гранты губернатора Ямала получат победители Всероссийской олимпиады школьников

Отличился хорошим результатом Ноябрьск
Анна Полякова
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Гранты губернатора Ямала получат победители Всероссийской олимпиады школьников Фото: yanao.ruГранты губернатора Ямала получат победители Всероссийской олимпиады школьников Фото: yanao.ru
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35 учащихся Ямала признаны победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Еще 50 ребят стали призерами.

Из 24 предметов ямальцы в этом году выбирали для сдачи математику, биологию, литературу, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности. Победители, призёры и педагоги-наставники, подготовившие отличившихся на региональном уровне школьников, получат гранты от губернатора Ямала в размере 15 и 30 тысяч рублей.

Победители и призеры есть практически в каждом муниципалитете автономного округа. Отличился хорошим результатом Ноябрьск, где 22 школьника заняли призовые места регионального этапа, а победителями стали 18 ребят, из которых на федеральном уровне одержали победу четверо.

Как отметила главный специалист отдела общего и профессионального образования окружного департамента образования Виктория Попова, впервые за последние семь лет по математике есть победители в каждой параллели среди 9, 10, 11 классов. В большинстве своем ребята - участники интенсивной профильной школы по математике.

Среди победителей десятиклассник из Салехарда Алексей Самойленко. Он мечтает дойти до заключительного этапа соревнования и побороться за главную награду: право на поступление без экзаменов в любой вуз страны на профильное направление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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