Салехардцы выбирают дизайн единой карты школьника
Жители Салехарда голосованием выбирают макет единой карты оплаты для школьников. Опрос по выбору дизайн карты для проезда в общественном транспорте и безналичной оплаты в школьных столовых стартовал на портале «Живём на Севере» и в группе администрации Салехарда в социальной сети ВКонтакте.
С 1 сентября учащиеся получат бесконтактные карты. Развитие безналичных способов оплаты связано с общей тенденцией ухода от оборота наличности в школах.
Это удобно как для родителей, так и для детей, пояснили в администрации ямальской столицы. Можно будет следить за тратами ребёнка, увеличивается скорость обслуживания в столовых и улучшается санитарно-гигиеническая ситуация. Также картой школьники смогут оплачивать проезд в общественном транспорте.
Каждый житель Салехарда может проголосовать за понравившийся макет карты для школьников Ямала.
ИСТОЧНИК KP.RU