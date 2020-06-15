2020-06-15T13:21:46+03:00
Общество

Салехардцы выбирают дизайн единой карты школьника

С 1 сентября учащиеся будут ими оплачивать проезд и питание в столовых
Анна Полякова
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Салехардцы выбирают дизайн карты школьника для проезда оплаты в столовых Фото: salekhard.orgСалехардцы выбирают дизайн карты школьника для проезда оплаты в столовых Фото: salekhard.org
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Жители Салехарда голосованием выбирают макет единой карты оплаты для школьников. Опрос по выбору дизайн карты для проезда в общественном транспорте и безналичной оплаты в школьных столовых стартовал на портале «Живём на Севере» и в группе администрации Салехарда в социальной сети ВКонтакте.

С 1 сентября учащиеся получат бесконтактные карты. Развитие безналичных способов оплаты связано с общей тенденцией ухода от оборота наличности в школах.

Это удобно как для родителей, так и для детей, пояснили в администрации ямальской столицы. Можно будет следить за тратами ребёнка, увеличивается скорость обслуживания в столовых и улучшается санитарно-гигиеническая ситуация. Также картой школьники смогут оплачивать проезд в общественном транспорте.

Каждый житель Салехарда может проголосовать за понравившийся макет карты для школьников Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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