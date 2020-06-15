2020-06-15T13:01:15+03:00
Общество

Все средства защиты для голосования по поправкам в Конституцию РФ закуплены

Для желающих проголосовать дома сформированы индивидуальные пакеты
Анна Полякова
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Все средства защиты для голосования по поправкам в Конституцию РФ закуплены Фото: ИЗБИРКОМ ЯНАОВсе средства защиты для голосования по поправкам в Конституцию РФ закуплены Фото: ИЗБИРКОМ ЯНАО
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Все необходимые средства индивидуальной защиты для участников голосования и членов УИК закуплены на Ямале в нужном количестве. Как подчеркнул заместитель Председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик, главный приоритет при организации общероссийского голосования – это жизнь и здоровье ямальцев. Все члены комиссий будут работать в масках, перчатках и защитных экранах. Кроме того, всех членов избирательных комиссий протестируют на коронавирус. Беспрецедентные меры предосторожности примут на участках для голосования, сообщили в избиркоме ЯНАО. Всем участникам голосования будет измерена температура и предложены средства индивидуальной защиты и одноразовая ручка. Потоки участников голосования будут разделены так, чтобы исключить пересечения граждан на входе и выходе с участка.

Избиркомы готовы прийти к каждому, кто изъявит желание проголосовать дома. Заявления о голосовании на дому участковые комиссии начнут принимать 16 июня. Для желающих проголосовать, не выходя из дома, сформированы индивидуальные пакеты. В них входит заявление, бюллетень, шариковая ручка, маска, перчатки, антисептик и информационная брошюра. Процесс голосования будет организован бесконтактным методом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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