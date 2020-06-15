2020-06-15T12:54:02+03:00
Общество

В дежурные группы детсадов Салехарда принимают по 12 воспитанников

Садики заработают на полную мощность после окончания периода повышенной готовности
Анна Полякова
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В дежурные группы детсадов Салехарда принимают по 12 воспитанников Фото: salekhard.orgВ дежурные группы детсадов Салехарда принимают по 12 воспитанников Фото: salekhard.org
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В двенадцати детских садах Салехарда с 15 июня продолжат работу дежурные группы. Как сообщили в администрации ямальской столицы, они открыты для тетей тех ямальцев, которые в период продления ограничительных мер бесперебойно обеспечивают жизнедеятельность населения Салехарда.

Речь идет о детсада «Бережок», «Журавушка», «Кристаллик», «Брусничка», «Золотой ключик», «Снегурочка», «Рябинка», «Умка», «Улыбка», «Мозаика», «Светлячок» и «Синяя птица».

В дежурные группы принимаются дети по утверждённому списку от работодателя, который подтверждает, что данный работник действительно будет находиться на рабочем месте, а не в удалённом дистанционном режиме. Дежурные группы по-прежнему формируются с соблюдением требования – не более 12 воспитанников в одной группе.

Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр», профилактические меры усилены. Детские сады не заработают на полную мощность до окончания периода повышенной готовности в целях исключения риска распространения короновирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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