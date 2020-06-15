На дорогах Ямала за выходные задержали 29 пьяных водителей

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:41:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальские автоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». За минувшие выходные и праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции ЯНАО задержали 29 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения.

Троих водителей ждет уже уголовная ответственность за повторное нарушение. Также автоинспекторами задержано 32 водителя, ранее лишенных права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.

- С начала 2020 года на дорогах автономного округа уже зарегистрировано 111 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых пострадали 32 человека, 6 погибли, - отмечают полицейские.

Также автоинспекторы региона напомнили, что за пьяное вождение как и отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

В отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, за которые предусмотрена санкция в виде лишения свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU