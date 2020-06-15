2020-06-15T12:14:05+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале скончался семнадцатый пациент с коронавирусом

Умерла женщина в возрасте 71 года
Анна Полякова
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На Ямале скончался семнадцатый пациент с коронавирусом Фото: yanao.ruНа Ямале скончался семнадцатый пациент с коронавирусом Фото: yanao.ru
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В Ноябрьске скончалась пенсионерка с подтверждённым диагнозом коронавирус. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба Татьяна Бучкова сегодня, 15 июня. Почти неделю женщина провела на поддержке аппаратов ИВЛ. Врачи оказывали ей всю необходимую помощь, но организм не справился.

Женщина в возрасте 71 года умерла в Ноябрьской больнице. Пациентка обратилась за медицинской помощью на 4-й день заболевания. В стационаре была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, осложнившаяся дыхательной и сердечной недостаточностью.

-Усугубило течение пневмонии наличие у пациентки хронических заболеваний бронхов и артериальной гипертонии, - отметила Татьяна Бучкова.

Это уже 17 жертва COVID-19 с начала пандемии. За это время в регионе официально подтвердили 3412 человек с коронавирусом, выздоровели 1499 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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