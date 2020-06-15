15 Июнь 2020 2020-06-15T11:35:09+03:00

Дело о гибели ребенка на заброшенном заводе в Надыме будет пересмотрено Фото: Ильи Ермолина vk.com

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Суд кассационной инстанции поддержал позицию прокуратуры ЯНАО об отмене незаконного оправдательного приговора собственнику здания в Надыме, где погиб ребенок. Мужчина был осужден по статье о причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил его в августе 2019 года к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из зарплаты.

Несчастье произошло в апреле 2017 года. В ангаре заброшенного завода погиб мальчик. Девятилетний ребенок упал с восьмиметровой высоты на бетонный пол. Он со своим одноклассником решили обследовать помещение пустующего ангара, вход в который был свободен. Третьеклассники забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий друг потерял равновесие и упал. Приехавшая по вызову скорая помощь констатировала смерть ребенка.

Помещение на ул. Заводская Панель «И» г. Надыма не было ограждено и не имело охраны. Причиной трагедии явилось бездействие директора компании, в чьей собственности находилось здание, поскольку не принял мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в нежилое помещение.

Не согласившись с обвинительным приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Решением суда апелляционной инстанции приговор был отменен, а собственник здания оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Вышестоящий суд не усмотрел прямой причинно-следственной связи между бездействием директора компании и смертью ребенка. Отмечалось, что наличие свободного доступа посторонних лиц к зданию являлось лишь условием, способствовавшим развитию критической ситуации, при которой ребенок сам совершил действия, создавшие угрозу его жизни.

Ямальская прокуратура и потерпевшая по делу (мать ребенка) обжаловали решение суда апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции поддержал позицию регионального ведомства и потерпевшей, отменив апелляционный оправдательный приговор и направив уголовное дело на новое рассмотрение.

Суд указал, что собственник здания был обязан в силу прямого указания закона обеспечить безопасность для посторонних лиц даже при отсутствии специальных уведомлений. В связи с этим ответственность за произошедшее возлагать исключительно на погибшего подростка нельзя.

Уголовное дело о гибели ребенка на заброшенном заводе в Надыме будет пересмотрено повторно в апелляционном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU