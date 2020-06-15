В Куноватском заповеднике поселили шесть стерхов

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:29:21+03:00

Журавлей выпустят на волю, когда они адаптируются к местному климату

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В государственный природный заказник регионального значения «Куноватский» в Шурышкарском районе доставили шестерых годовалых стерхов. Четырех самок и двух самцов специально вырастили для Ямала в Окском государственном биосферном заповеднике. Их воспитанием занимались родители. Стерхи почти не видели людей. Они по-настоящему дикие, поэтому смогут легко адаптироваться в природе.

Как рассказал директор Окского государственного биосферного заповедника Юрий Маркин, для отправки на Ямал выбрали самых крупных особей.

Пока журавлей поселили в открытом вольере на болоте, где птицы проведут несколько дней. После того, как стерхи адаптируются к местному климату и окружающей среде, их выпустят на волю. Журавлей пометили передатчиками, чтобы следить за их дальнейшими передвижениями, получать информацию о маршрутах миграции и местах зимовок. Создавать семейные пары привезённые особи начнут через три года. У стерхов это происходит один раз и навсегда.

Проект по восстановлению популяции стерхов реализуется в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции «Ямал-Арктика», оператором которой выступает Российский Центр освоения Арктики.

В 2019 году в рамках проекта был проведён авиаучёт мест потенциально возможного гнездования белого журавля на территории Приуральского и Шурышкарского районов. Исследования показали, что экологическое состояние гнездовых биотопов стерха в округе за прошедшие 20 лет не ухудшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU