Формат голосования 1 июля из-за эпидобстановки на Ямале изменится

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:21:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт рассказал, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно намечено на 1 июля. В связи с эпидобстановкой формат претерпевает изменения, при этом процедура становится проще и безопаснее.

Уже с 25 июня по 1 июля можно будет прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Для населенных пунктов, где отсутствуют участки для голосования, эту процедуру организуют на придомовых территориях. О своем желании голосовать в альтернативном формате избиратели должны заявить в участковом избиркоме, пояснять причины такого решения не требуется.

Еще одно новшество – голосование на дому. Для такого варианта член избиркома придет вместе с наблюдателем в квартиру заявителя, после предъявления паспорта избирателю бесконтактно передадут индивидуальный пакет, в составе которого: заявление о голосовании, расписка о получении бюллетеня, сам бюллетень, ручка, маска, перчатки, антисептические салфетки для рук.

Член избирательной комиссии и наблюдатель остаются на лестничной клетке, пока гражданин заполняет документы в квартире. Затем избиратель опускает бюллетень в урну.

Ведомством уже заказано более 130 тыс. таких пакетов. По мнению председателя окружного избиркома, это позволит избежать скопления людей на участках.

ИСТОЧНИК KP.RU