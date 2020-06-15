2020-06-15T10:11:31+03:00
Общество

В Ноябрьске после вмешательства прокуратуры разобрали прогнившую горку

Развалившаяся конструкция стала опасной для детей
Анна Полякова
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В Ноябрьске после вмешательства прокуратуры разобрали прогнившую горку Фото: epp.genproc.gov.ruВ Ноябрьске после вмешательства прокуратуры разобрали прогнившую горку Фото: epp.genproc.gov.ru
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В Ноябрьске прокуратура проверила сообщение об опасной горке на детской площадке. Ступеньки развалившейся конструкции прогнили, жаловались местные жители.

Ведомство установило, что детская площадка, расположенная на улице Советская возле дома № 8а рядом с детским садом «Золотой ключик», на основании договора безвозмездного пользования передана муниципальному учреждению «Дирекция муниципального заказа».

Также подтвердился факт, что игровая площадка не обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей. Лестницы шатались, одна из ступень прогнила, что не исключает ее разрушение даже от веса ребенка. У собственника имущества отсутствовала техническая документация на оборудование, техобслуживание не обеспечено, ударопоглощающее покрытие на игровой зоне не установлено.

Прокуратура города в адрес главы города внесла представление об устранении нарушений закона. В результате игровые конструкции, не отвечающие требованиям безопасности, демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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