В Ноябрьске после вмешательства прокуратуры разобрали прогнившую горку
В Ноябрьске прокуратура проверила сообщение об опасной горке на детской площадке. Ступеньки развалившейся конструкции прогнили, жаловались местные жители.
Ведомство установило, что детская площадка, расположенная на улице Советская возле дома № 8а рядом с детским садом «Золотой ключик», на основании договора безвозмездного пользования передана муниципальному учреждению «Дирекция муниципального заказа».
Также подтвердился факт, что игровая площадка не обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей. Лестницы шатались, одна из ступень прогнила, что не исключает ее разрушение даже от веса ребенка. У собственника имущества отсутствовала техническая документация на оборудование, техобслуживание не обеспечено, ударопоглощающее покрытие на игровой зоне не установлено.
Прокуратура города в адрес главы города внесла представление об устранении нарушений закона. В результате игровые конструкции, не отвечающие требованиям безопасности, демонтированы.
ИСТОЧНИК KP.RU