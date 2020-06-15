2020-06-15T09:57:23+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое алиментщика, задолжавшего дочери, лишили свободы

Его взли под стражу в зале суда
Анна Полякова
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В Новом Уренгое алиментщика, задолжавшего дочери, лишили свободыВ Новом Уренгое алиментщика, задолжавшего дочери, лишили свободыФото: Ольга Крыльцова
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Новоуренгойца осудили к реальному лишению свободы за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. На основании решения суда он обязан был ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей дочери.

Однако без уважительных причин задолжал 105 тысяч рублей. Вину в совершении преступления он признал, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Суд учел ранее вынесенный в отношении мужчины приговор за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и назначил алиментщику 1 года 4 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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