В Салехарде детские площадки проверили на безопасность

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:51:13+03:00

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В Салехарде состоялся рейд в рамках всероссийской акции «Безопасность детства – 2020». Комиссия осмотрела 12 объектов – это пришкольные и придомовые детские площадки, спортивные площадки, объекты строительства и сноса домов, а также городской пляж Салехарда.

Среди проверяющих специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, помощник уполномоченного по правам ребёнка в ЯНАО, представитель правоохранительных органов, сотрудник управления городского хозяйства.

- Сейчас дети на каникулах, на улице лето, тепло. Дети гуляют на улице на детских площадка, поэтому наша задача стоит, чтобы все эти площадки не представляли угрозу здоровью и жизни наших детей, - отметила заместитель главы города по соцполитике Ирина Максимова.

Грубых нарушений выявлено не было. Все незначительные замечания, которые возникли в ходе проверки, будут исправлены в ближайшее время. А также учтены все рекомендации.

В управление ЖКХ будет направлено письмо, чтобы управляющие компании разместили на всех детских и спортивных площадках информационные щиты с указанием телефонов экстренных служб и эксплуатирующих организаций, а также правила пользования игровой или спортивной площадкой. Администрация города в течение всего лета будет проводить подобные рейды, заверили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU