2020-06-15T08:47:03+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое выясняют причину пожара в детском саду

Горела входная дверь в подвал
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое тушили пожар в детском саду Фото: группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" vk.comВ Новом Уренгое тушили пожар в детском саду Фото: группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" vk.com
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое тушили пожар в детском саду «Буратино». Сообщение о ЧП поступило в 21:14 14 июня. Как уточнили в ГУ МЧС России по ЯНАО, горела входная дверь подвального помещения МАОУ «Прогимназия Центр Детства», расположенной на проспекте Ленинградский.

На ликвидацию пожара потребовалось около 15 минут. В тушении участвовали 10 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждена входная дверь подвального помещения на площади 5 квадратных метров, закопчены стена и потолок. Пострадавших нет. Ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое алиментщика, задолжавшего дочери, лишили свободы
В Салехарде детские площадки проверили на безопасность
В Новом Уренгое выясняют причину пожара в детском саду
Волонтеры убрали от мусора берег реки Обь
В Ханымее парки и скверы пять раз обработают от гнуса
На Ямале КамАЗ столкнулся с поездом
Вручение аттестатов в ямальских школах состоится в единый день
Погода на Ямале 15 июня: ненастный день при северо-западном ветре
В двухэтажном доме в Новом Уренгое случила пожар из-за взрыва газового баллона
Погода на Ямале 14 июня: пасмурно, небольшой дождь и ветрено
Лже-сотрудник банка получил от доверчивой жительницы Губкинского более 20 тысяч рублей
Погода на Ямале 13 июня: сильные дожди и похолодание
Иван Косториз проинспектировал стройплощадки в Коротчаево
Глава Салехарда принял участие в поэтическом челлендже в честь Дня России
Из Ямала в Приморский край вывезли 20 тонн оленьих рогов
В Надыме участковые раскрыли кражу с территории гаражного кооператива
Погода на Ямале 12 июня: дожди продолжатся
На Ямале решили существенно увеличить траты на дорожное строительство
В Новом Уренгое все детские площадки обследуют после страшных находок