В Новом Уренгое выясняют причину пожара в детском саду
В Новом Уренгое тушили пожар в детском саду «Буратино». Сообщение о ЧП поступило в 21:14 14 июня. Как уточнили в ГУ МЧС России по ЯНАО, горела входная дверь подвального помещения МАОУ «Прогимназия Центр Детства», расположенной на проспекте Ленинградский.
На ликвидацию пожара потребовалось около 15 минут. В тушении участвовали 10 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждена входная дверь подвального помещения на площади 5 квадратных метров, закопчены стена и потолок. Пострадавших нет. Ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU