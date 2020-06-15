В Новом Уренгое выясняют причину пожара в детском саду

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:47:03+03:00

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В Новом Уренгое тушили пожар в детском саду «Буратино». Сообщение о ЧП поступило в 21:14 14 июня. Как уточнили в ГУ МЧС России по ЯНАО, горела входная дверь подвального помещения МАОУ «Прогимназия Центр Детства», расположенной на проспекте Ленинградский.

На ликвидацию пожара потребовалось около 15 минут. В тушении участвовали 10 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждена входная дверь подвального помещения на площади 5 квадратных метров, закопчены стена и потолок. Пострадавших нет. Ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU