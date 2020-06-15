2020-06-15T08:26:29+03:00
Общество

Волонтеры убрали от мусора берег реки Обь

Добровольцы планируют выходить на уборки все лето
Анна Полякова
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Волонтеры убрали от мусора берег реки Обь Фото: salekhard.orgВолонтеры убрали от мусора берег реки Обь Фото: salekhard.org
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Волонтёры экологического проекта «Будущее Арктики» прибрали территорию в районе «Ямалкана», берег реки Обь в Салехарде от мусора, пластика, бутылок и других отходов. Мусор сложили в мешки, затем их вывезет специальная техника на полигон ТБО, пояснили в администрации ямальской столицы.

Как выяснилось, место они нашли сами во время выезда, когда проверяли те места, которые убирали на протяжении прошлых лет.

- Берег Оби – место, куда выезжают наши горожане на отдых. Многие оставляют пакеты с мусором на том месте, где и отдыхали. Хотелось бы, чтобы люди нас услышали и относились более уважительно к природе и берегли её, - комментирует координатор экологического волонтёрского проекта «Будущее Арктики» по городу Салехарду Мария Федорова.

Волонтёры планируют выходить на уборки все лето. Стоит отметить, что волонтёрское движение «Будущее Арктики» будет заниматься и информационной кампанией по формированию экологической культуры, после снятия режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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