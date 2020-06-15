В Ханымее парки и скверы пять раз обработают от гнуса

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:08:31+03:00

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Ханымейцам станет комфортнее во время прогулок, обещают власти муниципалитета. Парки, скверы, дворы и другие общественные территории поселка опрыскивают составом, губительным для гнуса. Такую процедуру здесь проводят каждое лето.

Раствор распыляют рано утром, пока большинство ханымейцев ещё спит. Работу специалистов жители посёлка оценивают положительно. Тем более, что гнус не просто досаждает северянам во время прогулок, укусы кровососущих могут вызвать серьёзные аллергические реакции и инфекционные заболевания, сообщает администрация Пуровского района.

- Состав, который используется в работе, для людей безвреден. Работы планируем продолжать до конца августа, и в течение этого времени будет проведено не менее пяти обработок, - рассказал директор управления муниципального хозяйства Владимир Боев.

ИСТОЧНИК KP.RU