На Ямале КамАЗ столкнулся с поездом

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:49:12+03:00

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На Ямале ДТП случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в Лабытнанги около 12:45 КамАЗ столкнулся с тепловозом поезда. Водитель грузовика не убедился в отсутствии приближающегося состава. В результате аварии водитель автомобиля получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы.

С начала 2020 года в 2286 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 207 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU