На Ямале КамАЗ столкнулся с поездом
На Ямале ДТП случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в Лабытнанги около 12:45 КамАЗ столкнулся с тепловозом поезда. Водитель грузовика не убедился в отсутствии приближающегося состава. В результате аварии водитель автомобиля получил различные травмы.
По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы.
С начала 2020 года в 2286 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 207 травмированы, в их числе 19 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU