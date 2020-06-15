2020-06-15T06:25:07+03:00
Общество

Вручение аттестатов в ямальских школах состоится в единый день

Церемония пройдёт с соблюдением всех норм безопасности
Анна Полякова
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Вручение аттестатов в ямальских школах состоится в единый день Фото: yanao.ruВручение аттестатов в ямальских школах состоится в единый день Фото: yanao.ru
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Ямальские выпускники получат аттестатов в единый день выдачи – сегодня, 15 июня. Как сообщили в правительстве ЯНАО, торжественная церемония пройдёт с соблюдением всех норм безопасности.

Вместе с документом об окончании школы выпускникам 11-х классов будет вручена медаль «За особые успехи в учении». Ее получат выпускники по итогам учебы – по всем предметам у них пятерки. Таких одиннадцатиклассников на Ямале около 300 человек. Наибольшее количество медалистов в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме и Салехарде. Они также получат премию - 15 тысяч рублей, а выпускники, набравшие сто баллов на ЕГЭ, получат премию в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране принято решение, что выпускники 11 классов будут сдавать экзамены только по тем предметам, которые им необходимы для поступления в вуз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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