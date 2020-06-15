Погода на Ямале 15 июня: ненастный день при северо-западном ветре
В понедельник, 15 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, облачно, дождь начнется ближе к ночи, ветер западный 6 м/с.
В Ноябрьске + 9 градусов, в основном пасмурно, но днем без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое +8 градусов, облачно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 8 м/с.
В Надыме +10 градусов, пасмурно, без осадков, ветер западный 4 м/с.
В Губкинском +9 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +9 градусов, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.
В Муравленко +10 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.
В Лабытнанги +15 градусов, ближе к ночи небольшой дождь, ветер западный 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU