2020-06-15T05:15:39+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 июня: ненастный день при северо-западном ветре

Местами пройдет небольшой дождь
Анна Полякова
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Погода на Ямале 15 июня: ненастный день при северо-западном ветре Фото: pixabay.comПогода на Ямале 15 июня: ненастный день при северо-западном ветре Фото: pixabay.com
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В понедельник, 15 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, облачно, дождь начнется ближе к ночи, ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске + 9 градусов, в основном пасмурно, но днем без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +8 градусов, облачно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 8 м/с.

В Надыме +10 градусов, пасмурно, без осадков, ветер западный 4 м/с.

В Губкинском +9 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +9 градусов, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

В Муравленко +10 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, ближе к ночи небольшой дождь, ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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