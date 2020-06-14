В двухэтажном доме в Новом Уренгое случила пожар из-за взрыва газового баллона
В пожарную часть Нового Уренгоя накануне, 13 июня, в 16:32 поступило сообщение о пожаре, возникшем в деревянном жилом двухэтажном доме в дачном товариществе на улице Народная.
- Через семь минут пожарные прибыли к месту происшествия. По прибытию наблюдалось открытое горение здания по всей площади, что свидетельствовало о позднем сообщении о пожаре. Угрозы рядом стоящим зданиям не было. Огнеборцы принялись к незамедлительному тушению, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Отмечается, что пожарные вынесли из горящего здания два газовых баллона. В 17:00 удалось локализовать возгорание, к 17:09 ликвидировано открытое горение, а в 18:32 объявлено о полной ликвидации пожара.
- Пламя повредило здание на площади около 300 кв. м., - уточнили спасатели.
Добавим, что по предварительной информации причиной пожара может быть взрыв газового баллона. Только по счастливой случайности на момент происшествия жильцов не было дома.
ИСТОЧНИК KP.RU